Шпилевский: «Арис» был заинтересован в покупке Севикяна

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что кипрский клуб в летнее трансферное окно был заинтересован в покупке полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна.

Специалист отметил, что нижегородский клуб был готов продать игрока, но за большие деньги, которых нет у его команды, поэтому пока все встало на паузу.

«Все видят, как у нас играет Саша Кокорин, который не получил шанса в «Фиорентине». Он это видел и чувствовал, что и с ним может такое же произойти. Так что посмотрим», - приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Контракт правого вингера с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.