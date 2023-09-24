Кавазашвили: «Юран - талантливый человек»

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о главном тренере «Пари НН» Сергее Юране.

Экс-игрок сборной СССР отметил, что Юран, где бы он не работал, всегда оживляет команду, даже если она находится ниже среднего уровня.

«Очень сожалею о том, что у него не всегда получается сработаться с руководством футбольного клуба или с хозяином команды. Куда бы Юран не переходил, у него всегда успешно получается работать. Сергей Николаевич — талантливый человек», - приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 24 сентября, «Пари НН» обыграл «Оренбург» и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.