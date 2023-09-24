Новичок «Пари НН» Боселли советовался с Карраскалем перед переездом в Россию

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли поделился впечталениями от жизни в России и игры в Премьер-лиге после победы над «Оренбургом».

«Лига имеет очень хороший уровень. Не только футбол, но и в целом то, как тут всё устроено. Рад, что согласился играть тут. Лично знаю Хорхе Карраскаля. Он рассказал мне всё, мне тут всё нравится», — рассказал уругвайский игрок в интервью «Матч ТВ». Также Боселли отметил, что не ставит личных целей, рассчитывая принести пользу своей команде в первую очередь.

Хуан Боселли забил свой первый гол в составе нижегородцев в матче девятого тура РПЛ. «Пари НН» с 11 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата.