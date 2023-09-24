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Баженов рассказал, как взаимодействует с арендованными игроками «Спартака»

24 Сентября 2023 • 17:12 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов, который сейчас занимает должность менеджера по игрокам в аренде, рассказал, как взаимодействует с арендованными футболистами.

Баженов отметил, что занимается русскими игроками, а взаимосвязь между Кейта Бальде и Шамаром Николсоном идёт через спортивного директора.

«Со всеми остальными я на связи. За Зорина очень рад! Был на прошлой игре, когда они играли с «Неманом». Они выиграли 2:1, а Зорин забил победный», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Также он отметил, что критерий его работы заключается в том, чтобы арендованные игроки проводили максимальное количество времени на поле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов
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