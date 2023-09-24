Аршавин назвал главное преимущество Изидора

Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал сильнейшие качества новичка «сине-бело-голубых» Вильсона Изидора.

«У Изидора выделяется скорость. Во Франции его сравнивали с Анри, в целом первый гол за «Зенит» он забил в своём стиле», — приводит слова бывшего капитана сборной России «Матч ТВ».

Напомним, что Изидор присоединился к «сине-бело-голубым» на правах аренды из «Локомотива». К концу первого тайма матча между нынешним и бывшим клубом француза «сине-бело-голубые» ведут в счёте 1:0 после гола Матео Кассьерры.