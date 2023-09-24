Юран: «Переживал за Зе Турбо и Боселли, так как 10 лет поиграл в Европе, как никто понимаю их»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Пропустить от «Оренбурга», при том, что команда еще не выигрывала у этого клуба - такое себе начало. Как переворачивали игру?

- Я им сказал: «Вы не можете так. Без этих нервов». Потому что да, с 2008 года неудобный соперник для Нижнего и в первом дивизионе, и в Премьер-лиге не удается переломить. Сегодня удалось выиграть. В целом задача была, мы готовились к игре, нейтрализовать у них пару футболистов ведущих, Веру например. Парни молодцы, всё, что наигрывали, сделали. Поэтому в перерыве поправки еще сделали, но и замены сработали. Да и в первом тайме моменты были, просто забить нужно было и доводить до конца, потому что видно было, что моя команда физически превосходит и по движению, и в атаке, и в обороне. Это футбол. Такие мячи, как мы пропустили, в любом случае нельзя пропускать. Это не быстрая атака, не индивидуальные действия, а просто идет подача, и здесь игрок один играет и забивает. Ничего, разберем, посмотрим. А так в целом, я думаю, что большого труда, как казалось, не составило для нас. «Оренбург» - одна из играющих команд с квалифицированными иностранцами. Всё идёт от головы, поэтому сейчас скажу: «От головы идет. У нас в голове запредельный настрой, желание, самоотдача».

- В концовке продолжили атаковать. Преимущества в два мяча мало было?

- Я не стал останавливать, потому что команда должна в домашнем матче играть в атаку. И преимущество в два мяча. Казалось, нужно отойти и отдать инициативу, но это всегда чревато тем, что Кухарчук там доработал, с ленточки выбил. Потом могла концовка быть такая нервозная. Не использовали столько моментов. Чем выше ты начинаешь оборону, тем легче обороняться, тем меньше доходит мячей до вратаря и защитников. Поэтому молодцы. Если физически мы готовы, то чего останавливать их? Когда команда переключается на атаку и оборону на скоростях. Пусть играют и получают удовольствие.

- Первые голы за «Пари НН» забили Зе Турбо и Боселли. Вы как бывший нападающий как никто другой знаете, что значит для нападающего забить первый гол за свою команду.

- Вообще для иностранца, который приезжает в другую страну и другой клуб, конечно, самое главное для адаптации почувствовать, когда ты начинаешь помогать команде. Это немаловажный фактор. То есть когда ты забиваешь мячи или отдаешь голевые передачи. Переживал за них, так как 10 лет поиграл в Европе, как никто понимаю и чувствую их. Поэтому я очень рад за них. Это добавляет уверенности и в коллективе, и вообще, когда забивает нападающий. У нас все атакующие сегодня забили, и Эдгар забил мяч, потому что в первые две игры после паузы как-то не получалось у него. Поэтому до конца еще накануне матча с ним побеседовали. Сказал: «Если ты завтра начнешь не в стартовом составе, а со скамейки, не переживай. Сейчас самое главное вернуться в химию, которая была». Немножко подсказал, что нужно добавить, что нужно убрать. При разборе соперника, естественно, тренер заостряет внимание. Хороший дриблинг, обыгрывает даже двух футболистов. С тура думаю: «Все равно оставлю Эдгара». Он молодец, забил