Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов прокомментировал победу над «Оренбургом»

Генеральный директор» Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о победе над «Оренбургом» (3:1) в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер поблагодарил болельщиков, которые продолжают верить в команду.

«Впервые за много лет (с 2008г) мы выиграли у «Оренбурга». И важные 3 очка в копилке у нас! Впереди еще много важных игр. Любите нас», - написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Нижегородский клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Сергея Юрана сыграют против московского «Локомотива».