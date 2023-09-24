Кассьерра открыл счёт в матче «Зенит» - «Локомотив»

В центральном матче девятого тура Премьер-лиги «Зенит» играет против «Локомотива». Первая четверть прошла без голевых атак, после чего чемпионы исправились и открыли счет. С правого фланга последовал высокий навес от Вячеслава Караваева, и Матео Кассьерра здорово сыграл верху, отправив мяч головой впритирку с дальней штангой.

Счет стал 1:0, на эту минуту «Зенит» с 20 очками выходит на чистое первое место, а соперник делит восьмое место.

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