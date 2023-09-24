Деограсия: «Мы играли хорошо только в первые минут 20»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- В первом тайме показалось, что игру контролировала именно ваша команда, несмотря на ничейный счет. Что поменялось во втором? Потому что там было огромное преимущество у хозяев.

- Я не согласен с тем, что вы сказали. Мы играли хорошо только в первые минут 20. Потом начали играть назад, хотя обычно мы так не играем. Поздравляю соперника с победой, он ее заслужил.

- С чем связана замена в перерыве. Веру вы никогда в перерыве не меняли. Марин тоже лидер команды. Почему их поменяли?

- Сделали замены. Что касается лидерства, для меня лидеры - все. Сделали замены, потому что решили что-то поменять, надо было добавить агрессии в центре поля, на флангах. В итоге не получилось, но все мы учимся.

- То есть, вы недовольны их игрой и агрессией, которую они демонстрировали в первые 45 минут?

- Да, мне кое-что не нравилось в них и некоторых игроках. Но это было техническое решение.

- Не кажется ли вам, что это ключевая ошибка была в матче? Или не поэтому проиграли?

- Не из-за этого. Возможно, из-за того, что плохо сыграли после 20-й минуты. Надо дальше работать, будем работать.