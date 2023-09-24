Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деограсия: «Мы играли хорошо только в первые минут 20»

24 Сентября 2023 • 16:48 Комментировать
Пари НН
3:1
Оренбург
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- В первом тайме показалось, что игру контролировала именно ваша команда, несмотря на ничейный счет. Что поменялось во втором? Потому что там было огромное преимущество у хозяев.

- Я не согласен с тем, что вы сказали. Мы играли хорошо только в первые минут 20. Потом начали играть назад, хотя обычно мы так не играем. Поздравляю соперника с победой, он ее заслужил.

- С чем связана замена в перерыве. Веру вы никогда в перерыве не меняли. Марин тоже лидер команды. Почему их поменяли?

- Сделали замены. Что касается лидерства, для меня лидеры - все. Сделали замены, потому что решили что-то поменять, надо было добавить агрессии в центре поля, на флангах. В итоге не получилось, но все мы учимся.

- То есть, вы недовольны их игрой и агрессией, которую они демонстрировали в первые 45 минут?

- Да, мне кое-что не нравилось в них и некоторых игроках. Но это было техническое решение.

- Не кажется ли вам, что это ключевая ошибка была в матче? Или не поэтому проиграли?

- Не из-за этого. Возможно, из-за того, что плохо сыграли после 20-й минуты. Надо дальше работать, будем работать.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
3
1
2.23 3.40 3.50
Видео
74 мин
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
1.47 4.80 7.00
Видео
24.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.30 3.70 2.19
Видео
24.09.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.67 4.00 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
17:58 · Россия. Премьер-лига
​На зимнем турнире РПЛ может выступить новый клуб Бакаева из ОАЭ
17:55 · Россия. Премьер-лига
Глушенков сравнял счёт в матче «Зенит» - «Локомотив»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин: Миранчук был на грани удаления в первом тайме матча против «Локомотива»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Обухов прокомментировал поражение от «Пари НН» в девятом туре РПЛ
17:47 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч девятого тура РПЛ
17:46 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» озвучил состав на матч против «Урала»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шпилевский: «Арис» был заинтересован в покупке Севикяна
17:30 · Россия. Премьер-лига
​«Чё мычишь, конина?» «Ростов» обыграл сцену из «Бумера» перед игрой с ЦСКА видео
17:23 · Россия. Премьер-лига
Как «Пари НН» впервые обыграл «Оренбург» - видео видео
17:21 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Юран - талантливый человек»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Как Кассьерра забил «Локомотиву» - видео видео
17:17 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Пари НН» Боселли советовался с Карраскалем перед переездом в Россию
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Кассьерра увеличил отрыв в гонке бомбардиров РПЛ
17:12 · Россия. Премьер-лига
Баженов рассказал, как взаимодействует с арендованными игроками «Спартака»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал главное преимущество Изидора
Все новости
Рекомендуем