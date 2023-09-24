Председатель совета директоров «Пари НН» назвал три фактора успешных результатов в последних играх

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов назвал три фактора успешных результатов нижегородского клуба в последних играх.

«Фактор тренера всегда очень большой. По-другому тут и не скажешь. Победы Юрана, игроков и болельщиков — это три основных фактора, которые помогают нам двигаться дальше», - приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что нижегородский клуб не проигрывает в чемпионате на протяжении четырёх игр, благодаря чему поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Пари НН» на выезде сыграет с «Локомотивом».