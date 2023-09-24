Дьяков: «Личка может привести «Динамо» к призовым местам»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков высказался о работе Марцела Лички на посту главного тренера «бело-голубых».

По мнению Дьякова, под руководством чешского специалиста «бело-голубые» способны побороться за призовые места.

«Что строит Личка в «Динамо» — это интересно. Надо чуть-чуть ещё дать ему времени, результаты будут. Да, Личка может привести команду к призовым местам», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» минувшим летом, перебравшись в московский клуб из «Оренбурга».

В девяти турах РПЛ «бело-голубые» набрали 15 очков и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице.