​Алаев рассказал, когда опубликуют календарь на оставшиеся туры РПЛ в 2023 году

Если брать 2023 календарный год, то Российская премьер-лига ещё не опубликовала календарь на матчи с 16-го по 18-й туры. Александр Алаев, который занимает должность президента РПЛ, рассказал, когда это будет сделано.

«Календарь на оставшиеся матчи РПЛ этого года будет опубликован после окончания группового этапа «пути РПЛ» Кубка России», - цитирует Алаева ТАСС.

Матчи последнего тура группового этапа Кубка России в «пути РПЛ» пройдут с 31 октября по 2 ноября. Жеребьёвка четвертьфинальной стадии состоится 3 ноября. После неё и будет обнародован календарь на заключительные туры чемпионата России в 2023 году, отметил Алаев.