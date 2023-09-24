В «Пари НН» высказались о победе над «Оренбургом»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о победе над «Оренбургом» (3:1) в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что доволен командой, а это самое главное.

«В команде хорошая атмосфера, трансферы нас усилили, и главный тренер знает, что делает — верит в команду, четко доносит то, что хочет от нее видеть. Вижу цельную игру, нас она полностью устраивает», - приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

Благодаря победе нижегородский клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 14 очков.