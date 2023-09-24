Гоцук: «Настраивались, потому что такой неприятный для нас соперник»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Оренбург» Кирилл Гоцук поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Три мяча забито, это половина того, что «Пари НН» забил до этого. Атаковали практически весь второй тайм. А лучший игрок матча - центральный защитник. О чем это говорит?

- Это говорит о сбалансированном футболе нашей команды и хорошей реализации моментов во втором тайме.

- За счет этого удалось победить сегодня?

- Я думаю, да. За счет настроя, хорошей дисциплинированной игры в обороне. Во втором тайме реализовали те свои моменты, которые в первом тайме не смогли забить.

- Нижний Новгород до этого никогда не обыгрывал Оренбург. Обращали ли внимание на это перед матчем?

- Да, я здесь давно уже в этом клубе, и «Оренбург» обыграли первый раз. Сегодня было очень важно. Настраивались, потому что такой неприятный для нас соперник, и переломили эту ситуацию. Выиграли.