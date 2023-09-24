Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В 9 последних домашних матчах РПЛ «Пари НН» проиграл только «Зениту»

24 Сентября 2023 • 16:32 Комментировать
Пари НН
3:1
Оренбург
окончен

В воскресенье «Пари НН» порадовал своих болельщиков волевой победой над «Оренбургом» со счётом 3:1 в девятом туре чемпионата России. Нижегородцы продолжают весьма хорошо играть на своём поле. Если взять девять последних домашних матчей Премьер-лиги, то в них «Пари НН» отпраздновал семь побед при одной ничьей и одном поражении. На этом отрезке команда Сергея Юрана уступала только «Зениту» (0:2).

Также стоит отметить, что в пяти из этих девяти матчей «Пари НН» удавалось не пропустить.

Следующий домашний матч Премьер-лиги «Пари НН» проведёт 8 октября – против «Крыльев Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
3
1
2.23 3.40 3.50
Видео
70 мин
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
1.47 4.80 7.00
Видео
24.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.30 3.70 2.19
Видео
24.09.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.67 4.00 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
17:51 · Россия. Премьер-лига
Обухов прокомментировал поражение от «Пари НН» в девятом туре РПЛ
17:47 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч девятого тура РПЛ
17:46 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» озвучил состав на матч против «Урала»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шпилевский: «Арис» был заинтересован в покупке Севикяна
17:30 · Россия. Премьер-лига
​«Чё мычишь, конина?» «Ростов» обыграл сцену из «Бумера» перед игрой с ЦСКА видео
17:23 · Россия. Премьер-лига
Как «Пари НН» впервые обыграл «Оренбург» - видео видео
17:21 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Юран - талантливый человек»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Как Кассьерра забил «Локомотиву» - видео видео
17:17 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Пари НН» Боселли советовался с Карраскалем перед переездом в Россию
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Кассьерра увеличил отрыв в гонке бомбардиров РПЛ
17:12 · Россия. Премьер-лига
Баженов рассказал, как взаимодействует с арендованными игроками «Спартака»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал главное преимущество Изидора
17:05 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Переживал за Зе Турбо и Боселли, так как 10 лет поиграл в Европе, как никто понимаю их»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Спартак» победил «Динамо» благодаря везению»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов прокомментировал победу над «Оренбургом»
Все новости
Рекомендуем