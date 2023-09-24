​В 9 последних домашних матчах РПЛ «Пари НН» проиграл только «Зениту»

В воскресенье «Пари НН» порадовал своих болельщиков волевой победой над «Оренбургом» со счётом 3:1 в девятом туре чемпионата России. Нижегородцы продолжают весьма хорошо играть на своём поле. Если взять девять последних домашних матчей Премьер-лиги, то в них «Пари НН» отпраздновал семь побед при одной ничьей и одном поражении. На этом отрезке команда Сергея Юрана уступала только «Зениту» (0:2).

Также стоит отметить, что в пяти из этих девяти матчей «Пари НН» удавалось не пропустить.

Следующий домашний матч Премьер-лиги «Пари НН» проведёт 8 октября – против «Крыльев Советов».