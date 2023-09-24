Ловчев: «Локомотив» стал средней командой»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в преддверии матча девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» поделился мнением об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне.

Ветеран признался, что помимо противостояния нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы со своей бывшей командой, ему будет интересно посмотреть на то, в каком состоянии сейчас пребывают «железнодорожники».

«Пока получается, что в «Локо» была хорошая весна, а как только москвичи перестали играть вплотную и перестали рвать, стали средней командой», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 24 сентября, в Санкт-Петербурге. Начало — 16:30 по московскому времени.