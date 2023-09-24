Галактионов: «Ребята знают сильные стороны и недочёты Изидора»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с «Зенитом».

- По составу. Если сравнивать с предыдущим матчем чемпионата, Глушенков остается в запасе, Тикнизян в старте. Говорит ли это о том, что схема «Локомотива» будет чуть более оборонительной? Вообще с чем это связано?

- Нет, мы приняли решение, что на флангах начнут более быстрые футболисты - Пиняев и Тикнизян. Поэтому на позиции оттянутого игрока начинает Миранчук, а Глушенков готовится выйти по ходу матча и усилить игру команды.

- Что касается предыдущих матчей, то вы несколько раз подчеркивали после матча чемпионата в частности, что в концовках слишком упрощали игру, не хватало хладнокровия, слишком много вертикальной игры. Как этого избежать в матче с таким серьезным соперником, как «Зенит»?

- Надо смотреть по характеру матча. Если игра дается, и нет смысла делать более вертикальный футбол, то надо брать мяч под контроль и владеть инициативой. Опять же если ты находишься под давлением, и соперник больше прессингует, наверное, есть смысл отрезать первую группу атаки соперника вертикальной передачей на нападающего. Посмотрим, как будет складываться игра.

- Можно ли говорить о том, что вы уже определились с первой парой защитников? Потому что было много вариантов на старте сезона. Четвертый матч подряд одна и та же пара защитников в чемпионате.

- Мы ждали, пока Женя Морозов после травмы и повреждения вернется. Он выздоровел и с Фассоном они достаточно… понятно, что есть моменты, где требуются исправления, но сегодня они более качественно выглядят, поэтому начинают игру в стартовом составе.

- Вильсон Изидор в старте «Зенита». Вы прекрасно знаете его игровые возможности как нападающего, насколько это вашу подготовку упрощало к этому матчу?

- Ребята знают его сильные стороны и недочеты, на которые надо обратить внимание. Все понимают, что это хороший футболист. Здесь важно, как мы будем действовать с мячом, без мяча и всей командой обороняться, как будет требовать ситуация в различных зонах.