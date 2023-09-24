Аршавин считает Вендела лучшим игроком РПЛ

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим футболистом Российской премьер-лиги на данный момент.

«Когда в нападении вдвоем стали играть Кассьерра и Сергеев, то петербуржцы стали опаснее играть в нападении. Конечно, Вендел после возвращения внес большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», - заявил Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что 26-летний футболист пропустил предсезонную подготовку.

В текущем сезоне Вендел принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.