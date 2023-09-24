​«Зенит» не выпустил программку к матчу с «Локомотивом» в печатном виде

В воскресенье в девятом туре Российской премьер-лиги сыграют «Зенит» и «Локомотив». Программку к этому матчу питерский клуб выпустил только в электронном виде. Решение не выпускать печатную версию программки принято в рамках экологической акции.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» на «Газпром Арене» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущую минуту «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги (17 очков), а «Локомотив» - девятое (12 очков).