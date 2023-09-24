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Семак: «Изидор сыграет сколько сможет, а Сергеев будет готов заменить»

24 Сентября 2023 • 16:19 Комментировать
Зенит
1:1
Локомотив Москва
1 1.45 X 4.90 2 7.10
2-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- По составу. Марио Фернандес сегодня в старте с первых минут. Мы знаем, что в прошлом матче он не мог играть из-за определенных проблем. Насколько он готов на 90 минут?

- Я думаю, сможет. Микротравма была, поэтому он пропустил определенное количество времени, сейчас он готов. Я думаю, его функциональное состояние сегодня вполне достаточно для того, чтобы играть 90 минут. А там посмотрим, насколько и как будет игра складываться, насколько интенсивно и трудоемко будет для него и команды. Гарантировать, что кто-то точно сыграет 90 минут на максимальных скоростях с максимальной интенсивностью - будет сложно. Посмотрим.

- Изидор второй матч в старте в чемпионате. Вместе с Матео Кассьеррой. Какие-то варианты вы еще рассматривали на этот матч, или с учетом игры этих нападающих в Казани других вариантов для себя и не держали в голове?

- Много сыграл Ваня Сергеев. Конечно, мы делали  ротацию в кубковом матче в Грозном. Что касается Изидора, он только набирает форму, поэтому для него две игры в неделю - много. Он сыграл в Казани, сыграл немножко на Кубок. Сейчас, думаю, он будет прибавлять, функциональное состояние будет становиться лучше и лучше. А так был вариант с Ваней Сергеевым, он в хорошей форме. Но думаю, что Изидор сыграет сколько сможет, а Ваня будет готов заменить и помочь команде.

- Что касается Родригао, он после большой паузы появляется в заявке на матч. Опять же, по вашим ощущениям, насколько возможен его выход на поле? Все-таки пауза очень большая у него получилась.

- Конечно, что касается паузы, она действительно была очень и очень большая, поэтому функционально он готов, но вопрос игрового ритма - это совсем другая история, нежели просто тренироваться. Потихоньку будем его вводить в состав, давать ему игровое время, чтобы  набирал. Это игрок очень важный для нас. И мы рады, что он наконец вернулся.

- Присутствие в стартовом составе Артёма Дзюбы, понятно, что это не первый раз происходит. Но все же, когда в составе другой команды есть футболист, игровые возможности которого прекрасно известны, насколько это упрощает подготовку к матчу?

- Мы давно знаем тех игроков, которые играют в «Локомотиве» и атакующих игроков в частности. Знаем и Артёма Дзюбу, и того же там Миранчука, того же Тикнизяна, Пиняева - все игроки, у кого есть свои плюсы. Они играют достаточно давно. Игровые качества наших игроков для тренерского штаба «Локомотива» не являются сюрпризом. Так же и для нас.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Вильсон Изидор
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