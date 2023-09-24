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​Медведев рассказал, почему Дзюба отказался от рукопожатия с Семаком

24 Сентября 2023 • 16:11 Комментировать
Зенит
1:0
Локомотив Москва
1 1.45 X 4.90 2 7.10
перерыв

Александр Медведев, который возглавляет правление «Зенита», высказался о бывшем игроке команды Артёме Дзюбе. В воскресенье Дзюба снова сыграет против питерцев за «Локомотив». В прошлый раз нападающий не стал жать руку рулевому «сине-бело-голубых» Сергею Семаку. Медведев дал комментарий на этот счёт.

«Тогда он просто был уставший. В поле смотрел, в пол – никого не видел», - цитирует Медведева «Чемпионат».

Медведев добавил, что Дзюба выйдет на игру против «Зенита» с особой мотивацией.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Артём Дзюба Александр Медведев
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