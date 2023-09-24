​Медведев рассказал, почему Дзюба отказался от рукопожатия с Семаком

Александр Медведев, который возглавляет правление «Зенита», высказался о бывшем игроке команды Артёме Дзюбе. В воскресенье Дзюба снова сыграет против питерцев за «Локомотив». В прошлый раз нападающий не стал жать руку рулевому «сине-бело-голубых» Сергею Семаку. Медведев дал комментарий на этот счёт.

«Тогда он просто был уставший. В поле смотрел, в пол – никого не видел», - цитирует Медведева «Чемпионат».

Медведев добавил, что Дзюба выйдет на игру против «Зенита» с особой мотивацией.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.