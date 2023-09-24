Бонгонда: Я один из лучших футболистов «Спартака» на данный момент

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, считает ли он себя одним из лучшим футболистом столичного клуба.

«Чувствую, но завтра все может быстро поменяться: это футбол. Я просто пытаюсь сделать максимум, чтобы оставаться сфокусированным и сделать наилучшее для команды», - приводит слова Бонгонда «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 27-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бонгонда принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.