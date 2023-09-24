​Карасёв может получить назначение от УЕФА уже в 2023 году

После внедрения санкций в отношении России арбитр Сергей Карасёв не работал на матчах под эгидой УЕФА, хотя ранее получал назначения регулярно. Недавно для Карасёва произошёл прорыв – он получил приглашение и посетил сбор судей УЕФА. Теперь у российского арбитра есть шансы вернуться к работе на международном уровне.

Как сообщает Sport24, Карасёв может получить назначение на матч турнира под эгидой УЕФА уже в ближайшие месяцы, то есть до конца 2023 года. Карасёв имеет шансы отработать как на игре еврокубкового турнира, так и на игре сборных.

Напомним, что в 2021 года Сергей Карасёв работал на матче за суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».