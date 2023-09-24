Отец Агаларова: «Важно, чтобы Гамид долечил все свои травмы»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, рассказал о состоянии 23-летнего футболиста.

Напомним, вчера, 23 сентября, в матче девятого тура РПЛ против «Балтики» Агаларов вышел на поле впервые после травмы, полученной в июле.

«Гамид был в нормальном состоянии. Но я с ним ещё не разговаривал. В первую очередь важно, чтобы он долечил все свои травмы», — цитирует Руслана Агаларова Metaratings.

В текущем сезоне Агаларов провёл за «Ахмат» три матча, в которых отметился одним забитым голом. В девяти турах РПЛ грозненцы набрали 11 очков и расположились на 10-м месте в турнирной таблице.