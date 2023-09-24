Первое поражение Деограсии: «Пари НН» Юрана одержал волевую победу над «Оренбургом»

В первом воскресном матче девятого тура чемпионата России сошлись «Пари НН» и «Оренбург».

Ни одна из этих команд не находилась сейчас ни в зоне вылета, ни в зоне стыков. Хотя обе они раньше успели побывать и там, и там. Но если «Пари НН» поднялся оттуда непосредственно при Сергее Юране, то «Оренбург» выбрался из опасной зоны таблицы после смены главного тренера.

При Давиде Деограсии после ухода Иржи Ярошика оренбуржцы не проиграли три матча в чемпионате (одна ничья и две победы). Нижегородцы также имели накануне отчётной игры трёхматчевую беспроигрышную серию в Премьер-лиге (две победы и одна ничья).

В прошлом туре РПЛ и те, и другие играли в Москве против больших клубов и забили важные голы в концовках. «Пари НН» добился ничейного результата с «Динамо», в то время как «Оренбург» вырвал победу над «Локомотивом». Это были своего рода сенсации.

Если возьмём Кубок России, то увидим, что команды Сергея Юрана и Давида Деограсии на минувшей неделе сыграли там по-разному. «Пари НН» оказался бит дома московским «Спартаком» с крупным счётом, а «Оренбург» одолел «Факел» по пенальти после счёта 0:0 в игровое время.

Примерно равный футбол стали показывать обе команды, не создавая при этом реально опасных моментов. На девятой минуте Трошечкин навешивал с левого фланга, а Зе Турбо пытался дотянуться до мяча в падении, но не судьба. Вскоре дальний удар Башича пришёлся выше и левее створа.

На 22-й минуте Севикян навесил с правого фланга на дальнюю штангу, откуда Адамов головой выбил мяч за лицевую. На следующей минуте Зе Турбо сумел нанести удар лёжа на газоне, однако несильно, и легко схватил мяч в свои руки Сысуев.

Под рубеж в час игры счёт оказался распечатан. Джимми Марин удачно подал справа на дальнюю штангу, откуда Матиас Перес головой переправил мяч в ближний угол (0:1). Хозяева могли оперативно восстановить статус-кво, но Зе Турбо слева пробил рядом со штангой.

На 37-й минуте удар Александрова примерно с линии штрафной полетел выше створа. Впрочем, активизировавшийся «Пари НН» вскоре додавил своего соперника. После углового волжан Сысуев отразил удар Гоцука, а добивание Зе Турбо оказалось результативным (1:1).

В начале второго тайма Карапузов на правом полуфланге отдал пас Севикяну, который вошёл в штрафную, сместился к центру и пробил по воротам, а Сысуев перевёл мяч на угловой. Через несколько минут Зе Турбо из зоны левого инсайда не попал в дальний угол.

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Вдохновлённые нижегородцы вышли вперёд на 53-й минуте. Сысуев выпустил мяч перед собой после удара Калинского, и владение подхватил Зе Турбо, а затем закрутилась канитель, закончившаяся ударом Севикяна с правого полуфланга, когда рикошет отправил мяч в ближний угол (2:1).

Неудачным там для оренбуржцев получился отскок от Сивакова. Взятие ворот подвисло на волоске, ведь Алексей Сухой консультировался с видеоассистентами. В итоге было решено, что Севикян не фолил против Башича в ходе той атаки, и гол «Пари НН» засчитался.

Дальше Калинский и Боселли безуспешно угрожали чужим воротам, но «Оренбург» перестроился на атаку в попытках сравнять счёт. На 69-й минуте было впору хвататься за голову Воробьёву, который после прострела справа от Ковалёва запустил мяч слишком высоко.

В ответ на нереализованный момент Воробьёва сработало правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Боселли перед чужой штрафной перехватил мяч у антигероя Сивакова, прорвался на чистый правый полуфланг и поразил дальний угол (3:1).

В добавленное время Кухарчук в подкате вынес мяч с ленточки ворот хозяев, плюс в перекладину попали гости после дальнего удара Капленко. «Пари НН» одержал третью победу в четырёх последних турах чемпионата России. Зе Турбо и Боселли впервые забили за нижегородский клуб.

«Оренбург» впервые проиграл при Давиде Деограсии, прервав свою пятиматчевую серию без поражений во всех турнирах. В 10-м туре РПЛ «Пари НН», у которого теперь четырнадцать очков, сыграет с «Локомотивом», а «Оренбург», имеющий восемь баллов, встретится с «Зенитом».

Кирилл Иванцов