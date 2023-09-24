«Ахинея, да и только!» Романцев встал на защиту Карпина

Легенда «Спартака» Олег Романцев встал на защиту рулевого сборной России Валерия Карпина. Недавно специалист посоветовал российским футболистам по возможности уезжать из страны в более статусные лиги. Слова Карпина наделали шумихи – так, например, депутат Роман Терюшков сказал, что действия тренера похожи на вражеские.

«Осталось только заклеймить Валерия Георгиевича как ярого иноагента, поставившего перед собой коварную цель развалить отечественный футбол. Ахинея, да и только!» - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Романцев напомнил, что в своё время Гус Хиддинк тоже советовал российским игрокам ехать в Европу, чтобы сборная России была сильнее. Также Романцев указал на то, что раньше многие российские футболисты играли в топ-чемпионатах, что только помогало национальной команде России.

«А не лучше ли охладить пыл и подумать о том, как вернуть на трибуны тысячи болельщиков, пересмотрев закон о Fan ID, хотя бы в отношении пенсионеров?» - вопрошает Романцев.