Червиченко: «Бонгонда и Бабич хорошо себя показывают в «Спартаке»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о защитнике «красно-белых» Срджане Бабиче и нападающем команды Тео Бонгонда.

«Новички Бонгонда и Бабич хорошо себя показывают в «Спартаке». Тео опять забил. Бабич потихонечку включается и выглядит потенциально не хуже Жиго», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, Бабич вместе с Джикией смогут надежно играть в обороне. Кроме того, серб очень высокий, поэтому полезен впереди, добавил эксперт.

«Спартак» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующим соперником «красно-белых» станут «Крылья Советов».