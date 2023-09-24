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Червиченко: «Бонгонда и Бабич хорошо себя показывают в «Спартаке»

24 Сентября 2023 • 15:50 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о защитнике «красно-белых» Срджане Бабиче и нападающем команды Тео Бонгонда.

«Новички Бонгонда и Бабич хорошо себя показывают в «Спартаке». Тео опять забил. Бабич потихонечку включается и выглядит потенциально не хуже Жиго», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, Бабич вместе с Джикией смогут надежно играть в обороне. Кроме того, серб очень высокий, поэтому полезен впереди, добавил эксперт.

«Спартак» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующим соперником «красно-белых» станут «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Тео Бонгонда Срджан Бабич
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