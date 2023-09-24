Гладилин: «Рассвет футбольной карьеры Джикии ещё впереди»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре защитника «красно-белых» Георгия Джикии в нынешнем сезоне.

Напомним, победный матч девятого тура РПЛ против «Динамо» (1:0) Джикия провёл на скамейке запасных. По мнению Гладилина, игровое время российского футболиста сократилось из-за появления в команде сербского защитника Срджана Бабича, однако Джикия ещё получит возможность себя проявить.

«Появился новый центральный защитник Бабич. Он хорошо себя проявил, и команда начала выигрывать. Джикия ещё пригодится, у него есть мастерство. Рассвет его футбольной карьеры ещё впереди», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых результативными действиями не отметился.