Сёмин: «Моя тренерская карьера всё ещё не завершена»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, находящийся сейчас без работы, высказался о своей карьере.

По словам 76-летнего специалиста, его тренерская карьера всё ещё не завершена, и он будет готов рассмотреть интересное предложение, если такое поступит.

«Если будет хорошее и интересное для меня предложение, то будем работать», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, что последним местом работы Сёмина на сегодняшний день остаётся «Ростов», который специалист покинул осенью 2021 года.

Вместе с «Локомотивом» Сёмин успел трижды выиграть чемпионат России и шесть раз стать обладателем Кубка страны.