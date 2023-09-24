Ловчев: «Изидор — хорошее приобретение для «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о переходе нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».

«Изидор — хорошее приобретение для «Зенита». Это быстрый, маневренный нападающий, высокий, хорошо работает с мячом», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

По мнению эксперта, «Локомотив» понимал, что Изидор может просто уехать, и клуб ничего не заработает, а так у них получилось выручить за него хорошую сумму.

23-летний Изидор уже дебютировал за «Зенит» и отметился голом в первой же игре.

24 сентября, «сине-бело-голубые» примут на своем поле «Локомотив» в матче 9-го тура чемпионата России. Текстовая трансляция состоится на портале LiveResult, начало — в 16:30 по мск.