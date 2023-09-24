Дзюба сыграет против «Зенита» с первых минут – состав «Локомотива»

В воскресенье вечером в рамках девятого тура Премьер-лиги «Локомотив» сыграет в гостях у «Зенита». Рулевой московской команды Михаил Галактионов решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Пиняев, Дзюба.

Как видим, нападающий Артём Дзюба, который ранее выступал за «Зенит», выйдет на поле с первых минут.

Стартовый свисток в матче «Зенит» - «Локомотив» прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.