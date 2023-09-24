​Изидор – в основе «Зенита» на матч с «Локомотивом»

В одном из самых интересных матчей девятого тура чемпионата России «Зенит» будет принимать «Локомотив». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Марио Фернандес, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Изидор.

Нападающий Вильсон Изидор выйдет на поле с первых минут. «Зенит» недавно арендовал француза у «Локомотива» с правом выкупа.

В случае победы «Зенит» выйдет на чистое первое место в турнирной таблице Премьер-лиги как минимум на несколько часов.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» можно будет в текстовой трансляции.