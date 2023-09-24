Севикян забил с рикошетом, «Пари НН» уже ведёт в матче с «Оренбургом»

Первый воскресный матч девятого тура Премьер-лиги получается результативным. «Пари НН» пропустил первым в игре с «Оренбургом» после удара головой Матиаса Переса. Жозе Зе Турбо здорово сыграл на добивании перед самым перерывом, а на 53-й минуте нижегородцы уже впереди. Эдгар Севикян получил передачу назад от лицевой линии и метров с 15 пробил по воротам, рикошет получился очень удачным, и мяч нырнул под правую штангу.

2:1, в случае победы «Пари НН» выйдет на шестое место, соперник - делит 11-е.

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