Ловчев дал прогноз на точный счёт матча «Зенит» - «Локомотив»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев предположил, с каким счётом завершится встреча девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Думаю, «Зениту» не составит особого труда победить в этом матче. Хоть «железнодорожники» и смогут забить один мяч, но петербуржцы выиграют 3:1», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Перед стартом матча «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. «Локомотив» находится на восьмой строчке, имея в своем активе 12 баллов.

Матч «Зенит» - «Локомотив» пройдет 24 сентября и начнется в 16:30 по столичному времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.