Зе Турбо сравнял счёт в матче «Пари НН» - «Оренбург»

Судя по всему, второй матч девятого тура Премьер-лиги «Пари НН» и «Оренбург» начнут при равном счёте. На 45-й минуте нижегородцы отыгрались усилиями Жозе Зе Турбо. После подачи углового с левого фланга нанесен удар по воротам, голкипер на ленточке среагировал, но отбил мяч перед собой, и Зе Турбо с нескольких метров без проблем добил его в сетку.

На табло 1:1, «Пари НН» с 12 очками делит седьмое место, у гостей сейчас девять очков и 11-я строчка в ранжире.

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