Селихов в воскресенье пройдёт обследование

В субботнем матче между «Спартаком» и «Динамо» Гильермо Абаскалю пришлось менять голкипера – Александр Селихов попросил замену по причине дискомфорта, связанного с хронической травмой спины.

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», в воскресенье Селихов пройдёт медицинское обследование. По его итогам станет известно, когда вратарь «красно-белых» сможет снова выйти на поле.

Напомним, что в московском дерби «Спартак» обыграл «Динамо» на своём поле со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Тео Бонгонда.

Следующий матч «Спартак» проведёт 1 октября – против «Крыльев Советов» на выезде.