Канчельскис: «Хватит обсуждать этот «Спартак», они всегда будут бороться за третье-четвёртое место»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, «красно-белые» не смогут подняться выше третьей-четвёртой строчки в турнирной таблице по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

«У «Спартака» три победы подряд и что? Надо заканчивать чемпионат? Хватит уже обсуждать этот «Спартак», они будут всегда бороться за третье-четвёртое место, это их потолок», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

В девяти турах РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. От лидирующий «Крыльев Советов» «красно-белые» отстают на два очка.