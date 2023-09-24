Агент Джикии — о контракте: «Я не знаю мнения Абаскаля»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос о возможном продлении трудового соглашения игрока с клубом.

«Есть заявление руководства «Спартака» о намерении продлить контракт. Но я не знаю мнения тренера. Если руководство поменяет свои намерения, они скажут нам об этом. Остальное – догадки», — заявил агент Metaratings.

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провел восемь матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. В последних играх РПЛ футболист перестал проходить в основной состав.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в конце мая следующего года.