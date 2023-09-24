Масалитин — о возможном чемпионстве «Краснодара»: «Пока рановато давать авансы»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы «Краснодара» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, «быки» способны побороться за чемпионство. Однако Масалитин не уверен, что «Краснодару» удастся сохранить свой сегодняшний темп на протяжении всей дистанции турнира.

«Какие-то козыри «Краснодар» обозначил. Команда укомплектована. Насколько хватит на дистанции — думаю, пока рановато давать какие-то авансы, что это будет претендент. Давайте дождёмся зимней паузы», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

В восьми турах РПЛ «Краснодар» набрал 18 очков и сейчас делит лидерство в турнирной таблице с «Крыльями Советов». Свой следующий матч «быки» проведут сегодня, 24 сентября, против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.