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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов объяснил, почему «Спартак» стал побеждать

24 Сентября 2023 • 14:24 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об успешных результатах «красно-белых» в последних играх.

«Когда Абаскаль тасовал состав, не было одного, наигранного. Поэтому возникали проблемы с организацией. Сейчас определились с составом, поэтому результаты пошли», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Стоит отметить, что «Спартак» выиграл три последних матча с общим счетом 5:0.

На данный момент в копилке «красно-белых» 16 набранных очков. Команда Гильермо Абаскаля занимает четвертую строчку в чемпионате России.

В десятом туре РПЛ «Спартак» встретится с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Гильермо Абаскаль
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