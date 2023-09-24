Ледяхов объяснил, почему «Спартак» стал побеждать

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об успешных результатах «красно-белых» в последних играх.

«Когда Абаскаль тасовал состав, не было одного, наигранного. Поэтому возникали проблемы с организацией. Сейчас определились с составом, поэтому результаты пошли», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Стоит отметить, что «Спартак» выиграл три последних матча с общим счетом 5:0.

На данный момент в копилке «красно-белых» 16 набранных очков. Команда Гильермо Абаскаля занимает четвертую строчку в чемпионате России.

В десятом туре РПЛ «Спартак» встретится с «Крыльями Советов».