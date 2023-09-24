Деменко: «Абаскаль нашёл состав и начал доверять ребятам»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о трёхматчевой серии «красно-белых» без пропущенных мячей.

Деменко отметил, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль начал больше доверять молодым футболистам, что пошло на пользу команде. Также эксперт выделил игру защитника Срджана Бабича.

«Абаскаль нашёл состав и начал доверять ребятам. Вышел Пруцев, например. Если говорить о защите, то, если сравнивать Джикию и Бабича, то второй сейчас выглядит лучше. Он и забивает, и в отборе хорош», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В девяти турах РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 1 октября против «Крыльев Советов». Начало — в 16:30 по московскому времени.