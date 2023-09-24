Кобелев считает, что «Динамо» нужно время

Российский тренер Андрей Кобелев высказался об игре столичного «Динамо» в последних встречах.

«Как мне кажется, если бы команда реализовывала все моменты, «бело-голубые» хорошо бы играли. Еще вписываются новые игроки, между ними пока нет взаимопонимания. Необходимо время», — приводит слова Кобелева портал «РБ Спорт».

Подопечные Марцела Лички набрали 15 очков за девять игр и находятся на пятой позиции в чемпионате России.

В следующем туре РПЛ «Динамо» на выезде встретится с «Ахматом». Игра пройдет 1 октября в Грозном. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.