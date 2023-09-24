Власов оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство

Экс-футболист петербургского «Зенита» Олег Власов поделился мнением о шансах столичного «Спартака» побороться за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Спартак»? Команда оставляет двоякое впечатление. Моментами играют непонятно. По этой причине нет результата. «Спартак» сейчас не в лучшей форме», - передает слова Власова «Спорт День за Днём».

В последнем матче спартаковцы одержали минимальную победу над «Динамо» со счетом 1:0. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 баллов и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «красно-белые» проведут с «Крыльями Советов».