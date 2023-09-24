Камоцци: «Надеюсь, «Спартак» будет бороться за первое место»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником Леонида Федуна, поделился мнением о последних результатах «народной команды».

«Я надеюсь, что «Спартак» вышел из неудачной серии после трёх побед. Кто знает, будет ли «Спартак» бороться за первое место. Но я на это надеюсь», - передает слова Камоцци «Чемпионат».

Отметим, что «красно-белые» идут на серии из трех побед подряд. В последнем матче подопечные Гильермо Абаскаля минимально одолели «Динамо» (1:0).

После девяти матчей «красно-белые» набрали 16 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.