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«Краснодар» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

24 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать
Краснодар
0:0
Урал
1-й тайм

В девятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Урал».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Краснодар0:0Урал
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичТормена ВиторАлонсо ХуниорОлаcа ЛукасКривцов НикитаЧерников АлександрСперцян ЭдуардБатчи ЖоауКордоба ДжонКади
Запасные: Петров СергейБаньяц МихайлоОлусегун ДжуниорАгкацев СтаниславЛенини ПинаКобнан МозесАхметов ИльзатСафронов РоманЭктов АлександрАрутюнян ГеоргийКокшаров Александр
Помазун ИльяФилипенко ЕгорМамин АртёмЭмерсон Иллой-АйетБевеев МингиянДмитриев ИгорьСиссе ИбраимаИшков ИльяМишкич ДаниэльЕгорычев АндрейГильерме Шеттине
Запасные: Мосин ЕгорЩербицкий ДенисЮшин АлександрНейва КристианМалькевич ВладиславИталоБикфалви ЭрикКаштанов АлексейКулаков ДенисАюпов ТимурСунгатулин ФанильМамин Алексей
24 сентября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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Евро-Футбол.Ру,
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