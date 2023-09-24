«Краснодар» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В девятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Урал
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Протокол игры
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Тормена Витор•Алонсо Хуниор•Олаcа Лукас•Кривцов Никита•Черников Александр•Сперцян Эдуард•Батчи Жоау•Кордоба Джон•Кади
Помазун Илья•Филипенко Егор•Мамин Артём•Эмерсон Иллой-Айет•Бевеев Мингиян•Дмитриев Игорь•Сиссе Ибраима•Ишков Илья•Мишкич Даниэль•Егорычев Андрей•Гильерме Шеттине
24 сентября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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