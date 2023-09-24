«Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В девятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Локомотив Москва
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Протокол игры
|(1:0) Кассьерра Матео22'
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Эракович Страхинья•Алип Нуралы•Дуглас Сантос•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Фернандес Марио•Кассьерра Матео• 29'Изидор Вильсон
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Сильянов Александр•Карпукас Артём•Баринов Дмитрий•Пиняев Сергей•Миранчук Антон• 40'Тикнизян Наир•Дзюба Артём
24 сентября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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