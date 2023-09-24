Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

24 Сентября 2023 • 16:00 Комментировать
Зенит
1:0
Локомотив Москва
1 1.45 X 4.90 2 7.10
перерыв

В девятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Локомотив».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Зенит1:0Локомотив Москва
(1:0) Кассьерра Матео22' 
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЭракович СтрахиньяАлип НуралыДуглас СантосВендел МаркусБарриос ВильмарКлаудиньоФернандес МариоКассьерра Матео  29'Изидор Вильсон
Запасные: Ерохин АлександрКоваленко АлександрСергеев ИванРенан РобертКейрос ЭдуардоЧистяков ДмитрийСутормин АлексейКруговой ДанилРодригао де СоузаМантуан ГуставоВасютин АлександрАдамов Денис
Лантратов ИльяНенахов МаксимМорозов ЕвгенийФассон ЛукасСильянов АлександрКарпукас АртёмБаринов ДмитрийПиняев СергейМиранчук Антон  40'Тикнизян НаирДзюба Артём
Запасные: Гилерме МаринатоСамошников ИльяГлушенков МаксимПогостнов ЕгорКуликов ДаниилКузьмичёв ИванМарадишвили КонстантинСулейманов ТимурЖемалетдинов РифатРыбчинский ДмитрийХудяков ДаниилМитай Марио
24 сентября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
3
1
2.23 3.40 3.50
Видео
Перерыв
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
0
1.47 4.80 7.00
Видео
24.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.30 3.70 2.19
Видео
24.09.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.67 4.00 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шпилевский: «Арис» был заинтересован в покупке Севикяна
17:30 · Россия. Премьер-лига
​«Чё мычишь, конина?» «Ростов» обыграл сцену из «Бумера» перед игрой с ЦСКА видео
17:23 · Россия. Премьер-лига
Как «Пари НН» впервые обыграл «Оренбург» - видео видео
17:21 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Юран - талантливый человек»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Как Кассьерра забил «Локомотиву» - видео видео
17:17 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Пари НН» Боселли советовался с Карраскалем перед переездом в Россию
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Кассьерра увеличил отрыв в гонке бомбардиров РПЛ
17:12 · Россия. Премьер-лига
Баженов рассказал, как взаимодействует с арендованными игроками «Спартака»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал главное преимущество Изидора
17:05 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Переживал за Зе Турбо и Боселли, так как 10 лет поиграл в Европе, как никто понимаю их»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Спартак» победил «Динамо» благодаря везению»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов прокомментировал победу над «Оренбургом»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Андрей Коновалов: «Спартак» был ближе к победе»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра открыл счёт в матче «Зенит» - «Локомотив»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Мы играли хорошо только в первые минут 20»
Все новости
Рекомендуем