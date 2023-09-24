Созин: «Пиняев и Салтыков - будущее сборной России»

Эксперт Андрей Созин высказался касательно выступлений форварда самарских «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Больше всех в «Крыльях» радует Салтыков. Он и забивает, и отдает, и бежит. Считаю, что Карпин вызовет его в сборную в октябре. А так: Салтыков и Пиняев - будущее сборной России», - приводятся слова Созина на страницах «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Салтыков провел восемь поединков. 19-летний нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

После девяти туров «Крылья Советов» с 18 баллами занимают первое место в таблице РПЛ.