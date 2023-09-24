В «Динамо» рассказали о получении денег за трансферы

Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора «Динамо», высказался о получении клубом денег за трансферы.

«Мы уже получили деньги за Николаса Моро от «Болоньи», за Арсена Захаряна от «Реал Сосьедада». Теперь мы получили первый транш от «Фенербахче» за Себастьяна Шиманьски. По Сабе Сазонову ожидаем деньги от «Торино» в конце сентября, - цитирует Пивоварова ТАСС.

В субботу «Динамо» потерпело поражение в гостях у «Спартака» с минимальным счётом 0:1. На текущий момент «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками в активе.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 1 октября – против «Ахмата» на поле соперника. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.