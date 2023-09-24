Терёхин — о безголевой серии Тюкавина: «Может, какой-то спад»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался об игре нападающего столичной команды Константина Тюкавина.

«Последние три игры он вяло сыграл. Может, какой-то спад. Тюкавин — зависимый игрок? До этого, когда он хорошо играл, тоже был зависимым. И забивал», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний форвард принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Стоит сказать, что последний раз Тюкавин забивал в третьем туре Российской премьер-лиги в игре с «Зенитом» (3:2).