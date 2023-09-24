Зазулин дал прогноз на матч «Зенит» - «Локомотив»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о предстоящем поединке «сине-бело-голубых» против столичного «Локомотива» в девятом туре Премьер-лиги.

«Зенит» выиграет этот матч, у команды более качественные футболисты. Вендел, Клаудиньо - у «Локо» и близко таких нет. И другие. У «Зенита» отличная обойма, плюс домашний матч», - передает слова Зазулина «РБ Спорт».

Поединок «Зенит» - «Локомотив» пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 24 сентября. Начало запланировано в 16:30 мск. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.